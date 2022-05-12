Делайте платежи быстро и безопасно с сервисом iPay.ua!

Сервис iPay.ua – это современная Интернет-платформа для совершения денежных переводов и онлайн-платежей. Мы сотрудничаем с ведущими платежными системами мира - Visa и MasterCard. За годы работы сервис стал одним из лидеров рынка онлайн-платежей. Наши партнеры - крупнейшие банки Украины и более 500 компаний, услуги которых Вы можете оплатить с помощью нашего сервиса. Ежедневно тысячи людей доверяют нам решение своих финансовых вопросов. С нами безопасно: применяются новейшие технологии защиты Ваших данных, признанные во всем мире. Для доступа к сервису нужен только Интернет.

Почему вы выбираете iPay.ua

Хотите быстро перевести деньги – сделайте это за одну минуту!

Спешите погасить долг или оплатить квитанцию – оцените удобство нашего сервиса!

Цените свое время – пользуйтесь iPay.ua круглосуточно!

круглосуточно! Мечтаете упорядочить свои траты – установите функцию регулярных платежей!

Ненавидите очереди – платите из любого места!

Гарантии безопасности

Сервис получил высочайшую оценку по надежности и качеству платежей. Это подтверждает международный сертификат соответствия мировым стандартам безопасности PCI DSS, который разработан экспертами ведущих компаний Visa и MasterCard.

Платить через “АйПэй” удобно, экономно, быстро и безопасно!