iPay.ua — лучший партнер Mastercard 2019
Сервис онлайн-платежей iPay.ua признан лучшим партнером международной платежной системы Mastercard среди провайдеров платежных услуг в Украине в 2019 году.
Сервис онлайн-платежей iPay.ua признан лучшим партнером международной платежной системы Mastercard среди провайдеров платежных услуг в Украине в 2019 году.
По результатам ежегодного конкурса среди игроков сферы электронной коммерции и FinTech Украины PaySpace Magazine Awards компания iPay.ua стала серебряным призёром в номинации «Лучший сервис онлайн платежей» в 2018 году.
Всего платежей
236 304 024
Сервис iPay.ua – это современная Интернет-платформа для совершения денежных переводов и онлайн-платежей. Мы сотрудничаем с ведущими платежными системами мира - Visa и MasterCard. За годы работы сервис стал одним из лидеров рынка онлайн-платежей. Наши партнеры - крупнейшие банки Украины и более 500 компаний, услуги которых Вы можете оплатить с помощью нашего сервиса. Ежедневно тысячи людей доверяют нам решение своих финансовых вопросов. С нами безопасно: применяются новейшие технологии защиты Ваших данных, признанные во всем мире. Для доступа к сервису нужен только Интернет.
Сервис получил высочайшую оценку по надежности и качеству платежей. Это подтверждает международный сертификат соответствия мировым стандартам безопасности PCI DSS, который разработан экспертами ведущих компаний Visa и MasterCard.
Платить через “АйПэй” удобно, экономно, быстро и безопасно!