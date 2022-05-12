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11:18:14 774.00
Перевод по реквизитам Оплата счета по реквизитам
11:18:24 150.00
Интернет DiSaVi line (Харьковская обл.)
11:18:33 180.00
Мобильная связь Киевстар
11:18:39 907.00
Коммунальные услуги Хмельницкий РЦ
11:19:12 30.00
Интернет TeNeT
11:18:16 8405.04
Коммунальные услуги ООО "Львовэнергосбыт"
11:18:28 150.00
Интернет TeNeT
11:18:36 518.28
Коммунальные услуги ООО "Львовэнергосбыт"
11:18:47 593.42
Коммунальные услуги 104.ua
11:19:27 300.00
Телевидение Триолан интернет

Делайте платежи быстро и безопасно с сервисом iPay.ua!

Сервис iPay.ua – это современная Интернет-платформа для совершения денежных переводов и онлайн-платежей. Мы сотрудничаем с ведущими платежными системами мира - Visa и MasterCard. За годы работы сервис стал одним из лидеров рынка онлайн-платежей. Наши партнеры - крупнейшие банки Украины и более 500 компаний, услуги которых Вы можете оплатить с помощью нашего сервиса. Ежедневно тысячи людей доверяют нам решение своих финансовых вопросов. С нами безопасно: применяются новейшие технологии защиты Ваших данных, признанные во всем мире. Для доступа к сервису нужен только Интернет.

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Гарантии безопасности

Сервис получил высочайшую оценку по надежности и качеству платежей. Это подтверждает международный сертификат соответствия мировым стандартам безопасности PCI DSS, который разработан экспертами ведущих компаний Visa и MasterCard.

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